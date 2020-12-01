Фетисов раскрыл проблему нового федерального бюджета
Федеральный бюджет на следующий год — особый, поскольку ориентирован на различного рода компенсации и, в частности, на сохранения здоровья, заявил первый зампредседателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов.
По словам депутата, решение секвестировать бюджет было непростым и для Минфина, и для Госдумы.
«Единственное, чего мы никак до сих пор не добьёмся – чтобы профильные комитеты понимали, на что тратят средства», - отметил Фетисов в эфире «Радио 1».
Он также выступил за то, чтобы при существующих ограничениях бюджет распределялся эффективно и работал во всех направлениях.
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН раскритиковал дефицитный бюджет, принятый Госдумой на 2021-2023 годы.
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