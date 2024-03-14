«Борьба с монополиями»: Снизить инфляцию помогли проверки ФАС, а не политика ЦБ
Экономист Михаил Беляев заявил НСН, что инфляция в России обусловлена монополистическим ценообразованием.
Центробанк сегодня не может влиять на инфляцию, цены тянут вверх монополисты рынков, а бороться с ними должна ФАС, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью НСН.
Максимальные показатели годовой инфляции в России могут проявиться во втором квартале 2024 года, заявил замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. Целевой показатель ЦБ по инфляции — 4%. В феврале 2024 года рост ускорился до 7,69% год к году, это максимальный показатель за последний год. А пик инфляции регулятор зафиксировал в апреле 2022-го — 17,83%.
«Надежность прогнозов ЦБ по инфляции не самая высокая. Центробанк исходит из своего упрощенного представления о причинах инфляции. У нас рост цен может определяться и другими факторами, а не только зависит от денежной массы. Основной фактор сегодня – это монополистическое ценообразование. У нас практически полностью инфляция обязана именно этому фактору. То есть в различных секторах рынка доминируют компании, которые диктуют рынку уровень цен для получения прибыли», - отметил он.
Беляев подчеркнул, что бороться с инфляцией в связи с этим нужно в рамках деятельности ФАС.
«В этом случае бороться с инфляцией нужно не методами кредитно-денежной политики, вступают в действие антимонопольные ведомства. У нас это ФАС, которая имеет очень ограниченные полномочия. Ей в экстренных ситуациях дают дополнительный импульс, как в ситуации с бензином и яйцами. ЦБ почему-то считает, что именно он рулит этой инфляцией», - объяснил Беляев.
По его словам, инфляция замедлилась в последнее время, но в этом нет заслуги ЦБ.
«Инфляция несколько замедлилась в основном по двум причинам. Первая: в прошлом году торговые сети и монополии почувствовали свободу и сильно повысили цены, в этом году они могут менее активно повышать. А второй фактор – именно участие в процессе ФАС, не ЦБ», - подытожил собеседник НСН.
Рост ВВП России по итогам 2024 года составит около 1,7%, прогнозируют аналитики Сбербанка. При этом, по мнению экспертов банка, годовая инфляция составит примерно 5-7%, передает «Радиоточка НСН».
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