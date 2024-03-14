«Борьба с монополиями»: Снизить инфляцию помогли проверки ФАС, а не политика ЦБ

«Надежность прогнозов ЦБ по инфляции не самая высокая. Центробанк исходит из своего упрощенного представления о причинах инфляции. У нас рост цен может определяться и другими факторами, а не только зависит от денежной массы. Основной фактор сегодня – это монополистическое ценообразование. У нас практически полностью инфляция обязана именно этому фактору. То есть в различных секторах рынка доминируют компании, которые диктуют рынку уровень цен для получения прибыли», - отметил он.

Беляев подчеркнул, что бороться с инфляцией в связи с этим нужно в рамках деятельности ФАС.

«В этом случае бороться с инфляцией нужно не методами кредитно-денежной политики, вступают в действие антимонопольные ведомства. У нас это ФАС, которая имеет очень ограниченные полномочия. Ей в экстренных ситуациях дают дополнительный импульс, как в ситуации с бензином и яйцами. ЦБ почему-то считает, что именно он рулит этой инфляцией», - объяснил Беляев.

По его словам, инфляция замедлилась в последнее время, но в этом нет заслуги ЦБ.

«Инфляция несколько замедлилась в основном по двум причинам. Первая: в прошлом году торговые сети и монополии почувствовали свободу и сильно повысили цены, в этом году они могут менее активно повышать. А второй фактор – именно участие в процессе ФАС, не ЦБ», - подытожил собеседник НСН.

Рост ВВП России по итогам 2024 года составит около 1,7%, прогнозируют аналитики Сбербанка. При этом, по мнению экспертов банка, годовая инфляция составит примерно 5-7%, передает «Радиоточка НСН».

