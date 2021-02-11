ФАС завела дело против Tele2 из-за повышения тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении ООО «Т2 Мобайл» (подконтрольно «Ростелекому», оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) дело из-за повышения тарифов с января в среднем на 13%.
На сайте ФАС говорится, что стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн абонентов-физических лиц Tele2 компания обосновала ростом своих затрат.
Отмечается, что в антимонопольную службу продолжает поступать большое количество обращений абонентов Теле2 об изменении стоимости услуг связи.
В сообщении подчеркивается, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей.
Предыдущее повышение ООО «Т2 Мобайл» тарифов с 12 мая 2020 года ФАС России уже признала экономически необоснованным, однако компания до сих пор пытается в судебном порядке оспорить предписание вернуть тарифные ставки к прежнему уровню.
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