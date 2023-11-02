ФАС завела более 20 дел после проверки цен на бензин
2 ноября 202301:30
Федеральная антимонопольная служба завела 22 антимонопольных дела после проверок цен на бензин в 14 регионах, сообщают «Известия».
По данным ведомства, в настоящее время оптовая цена бензина снизилась до уровня середины апреля 2023 года. Это позволило стабилизировать стоимость в розничном сегменте. При этом проверки в регионах будут продолжаться.
Рост цен на топливо, фиксировавшееся в России на протяжении нескольких месяцев, заметили 85,8% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru