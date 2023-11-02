ФАС завела более 20 дел после проверки цен на бензин

По данным ведомства, в настоящее время оптовая цена бензина снизилась до уровня середины апреля 2023 года. Это позволило стабилизировать стоимость в розничном сегменте. При этом проверки в регионах будут продолжаться.

Рост цен на топливо, фиксировавшееся в России на протяжении нескольких месяцев, заметили 85,8% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

