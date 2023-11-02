ФАС завела более 20 дел после проверки цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба завела 22 антимонопольных дела после проверок цен на бензин в 14 регионах, сообщают «Известия».

«Уже не спасти?»: Правительство и ФАС борются с ценами на бензин

По данным ведомства, в настоящее время оптовая цена бензина снизилась до уровня середины апреля 2023 года. Это позволило стабилизировать стоимость в розничном сегменте. При этом проверки в регионах будут продолжаться.

Рост цен на топливо, фиксировавшееся в России на протяжении нескольких месяцев, заметили 85,8% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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