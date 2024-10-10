ФАС возмутилась высокими средними наценками на хлеб в торговых сетях РФ

Федеральная антимонопольная служба сочла неоправданно высоким уровень средних наценок на хлеб в крупных торговых сетях. Такую оценку руководитель ведомства Максим Шаскольский озвучил на полях Всероссийской конференции в сфере госзакупок.

По словам главы ФАС, по результатам мониторинга выяснилось, что средняя наценка достигает 60%, а, порой, даже превышала 100%. Как подчеркнул Шаскольский, такие значения превышают приемлемый для социально значимых товаров уровень.

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Руководитель антимонопольного ведомства также отверг тезис ритейлеров, что по некоторым позициям наценки на хлебобулочные изделия сокращены до 5-10%. Как пояснил Шаскольский, в данном случае речь идёт в основном о продукции, которая реализуется под собственным брендом, а это не столь значительный объем.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ФАС проанализировала уровень наценок на хлеб в сетях «Дикси», «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток». Ранее ФАС объявила о начале анализа ценообразования с начала года по 31 августа на ряд социально значимых продуктов питания.

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ФОТО: РИА Новости
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