ФАС возмутилась высокими средними наценками на хлеб в торговых сетях РФ

Руководитель антимонопольного ведомства также отверг тезис ритейлеров, что по некоторым позициям наценки на хлебобулочные изделия сокращены до 5-10%. Как пояснил Шаскольский, в данном случае речь идёт в основном о продукции, которая реализуется под собственным брендом, а это не столь значительный объем.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ФАС проанализировала уровень наценок на хлеб в сетях «Дикси», «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток». Ранее ФАС объявила о начале анализа ценообразования с начала года по 31 августа на ряд социально значимых продуктов питания.

