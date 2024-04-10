ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за цен на учебники
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным ФАС, издательство занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников по истории, биологии, русскому языку.
«Служба проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен», — отметили в ведомстве.
Против компании возбуждено антимонопольное дело, «Просвещению» может грозить штраф.
Ранее ФАС возбудила дело против авиаперевозчика S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь»), продававшего билеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru