ФАС возбудила дела в ряде регионов после анализа реализации топлива

27 сентября Федеральная антимонопольная служба потребовала от топливных трейдеров и нефтебаз раскрыть информацию о торговле бензином. Уточняется, что нужно представить отчет с разбивкой по типу топлива, которые были проданы на внутренний рынок или отправлены на другие рынки.

Ранее российские власти ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, данная мера вводится для стабилизации цен на внутреннем рынке. Постановление подписал Михаил Мишустин, передает «Радиоточка НСН».

