ФАС возбудила дела в ряде регионов после анализа реализации топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заводит дела в ряде регионов после анализа реализации топлива, сообщила в пресс-службе ведомства.
Дела возбуждены в отношении компаний, которые продавали топливо по завышенной цене, нарушая закон о защите конкуренции. Нарушения выявлены в Белгородской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане.
27 сентября Федеральная антимонопольная служба потребовала от топливных трейдеров и нефтебаз раскрыть информацию о торговле бензином. Уточняется, что нужно представить отчет с разбивкой по типу топлива, которые были проданы на внутренний рынок или отправлены на другие рынки.
Ранее российские власти ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, данная мера вводится для стабилизации цен на внутреннем рынке. Постановление подписал Михаил Мишустин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru