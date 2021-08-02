ФАС согласовала предельную цену за упаковку вакцины «КовиВак»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену за упаковку вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак», она составит 21 650 рублей.

«Новая форма выпуска вакцины содержит 50 доз. Цена за 50 доз составит 21 тыс. 650 рублей, что соответствует ранее согласованным ценам (433 рубля за одну дозу)», — цитирует ТАСС сообщение антимонопольного ведомства.

Вакцина «КовиВак» включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает телеканал «360».

Между тем начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru заявил, что «КовиВак» подходит для вакцинации переболевших COVID-19. Ученый объяснил, что препарат не вызывает побочных реакций и дает хороший иммунный ответ.

