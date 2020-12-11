ФАС рассказала о работе над снижением цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг и Минсельхоз совместно работают над снижением цен на базовые продукты. Об этом сообщили в антимонопольной службе. Там подчеркнули, что территориальные управления службы должны подготовить план действий по контролю и надзору за выполнением поручения правительства.

Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству подготовить необходимые нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты к утру 14 декабря.