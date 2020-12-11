ФАС рассказала о работе над снижением цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг и Минсельхоз совместно работают над снижением цен на базовые продукты. Об этом сообщили в антимонопольной службе. Там подчеркнули, что территориальные управления службы должны подготовить план действий по контролю и надзору за выполнением поручения правительства.

Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству подготовить необходимые нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты к утру 14 декабря.

Минпромторг не выявил объективных предпосылок для роста цен на продукты в РФ

А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает информацию о скачках цен не только от статистических ведомств и министерств. По словам представителя Кремля, глава государства узнаёт о ситуации с ценами также «от первоисточника, от граждан».

«Начали поступать обращения для "Прямой линии", и там много говорят про цены, приводя конкретные примеры в конкретных регионах», - цитирует пресс-секретаря главы государства Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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