Минпромторг не выявил объективных предпосылок для роста цен на продукты в РФ

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что рост цен на продукты связан с желанием производителей получить дополнительную выгоду в условиях пандемии.

По словам Евтухова, проводимая ведомством предиктивная аналитика показала, что объективных предпосылок для роста цен на другие группы продовольственных товаров, нет.

Евтухов отметил, что производители пытаются «получить дополнительную маржу во время пандемии», поэтому Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручили «проверять все случаи повышения цен на продукты».

Ранее пресc-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская продукция не может так дорожать и если учесть торговые наценки, то речь может идти о получении повышенных прибылей.

Глава государства Владимир Путин призвал правительство не допустить роста цен на продуты питания, а премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил кабмину решить проблему роста цен с крупными торговыми сетями. ФАС обязали еженедельно докладывать главе правительства о динамике цен на продукты.

