ФАС проверит причины роста стоимости бензина на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность повышения цены на бензин Aи-95 на бирже. Об этом сообщает «Коммерсант».
Как пишет газета, с начала текущего месяца цена на данный вид бензина выросла на 9%. Уточняется, что ФАС уже направила запросы на биржу.
В случае обнаружения сговора на виновных будут наложены санкции, предусмотренные законодательством, пишет издание со ссылкой на статс-секретаря–заместителя главы ФАС России Андрея Цариковского. Также отмечается, что ФАС ранее дала рекомендации нефтяным компаниям обеспечить необходимое удовлетворение спроса и нарастить объем предложений на бирже.
По данным на вечер 18 июня, цена Аи-95 составляет 57,8 тыс. руб. за тонну (+1,1%), уточняет газета.
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