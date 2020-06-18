ФАС проверит причины роста стоимости бензина на бирже

Как пишет газета, с начала текущего месяца цена на данный вид бензина выросла на 9%. Уточняется, что ФАС уже направила запросы на биржу.

В случае обнаружения сговора на виновных будут наложены санкции, предусмотренные законодательством, пишет издание со ссылкой на статс-секретаря–заместителя главы ФАС России Андрея Цариковского. Также отмечается, что ФАС ранее дала рекомендации нефтяным компаниям обеспечить необходимое удовлетворение спроса и нарастить объем предложений на бирже.

По данным на вечер 18 июня, цена Аи-95 составляет 57,8 тыс. руб. за тонну (+1,1%), уточняет газета.

