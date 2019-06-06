ФАС придумала способ избежать роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба рассказала, каким образом избежать повышения цен на бензин. По словам заместителя руководителя службы Анатолия Голомолзина, для этого необходимо ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Это должно касаться независимых НПЗ.

Такая мера могла бы стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже, пишут «Известия».

30 июня завершается действие очередного соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на бензин, напоминает Ura.ru.

Ранее президент Российского топливного союза Евгений Аркуша заверил НСН, что розничные цены не вырастут выше уровня инфляции, но опасность заключается в другом.

