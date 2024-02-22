ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ужесточить критерии выявления недобросовестной торговли нефтепродуктами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу.
По мнению ведомства, в случае увеличения оптовой цены топлива на 5% за неделю пропорционально должен быть снижен и процент в заявке на приобретение топлива (с 35 до 30, например). Это поможет в борьбе с торговыми роботами.
Новая схема не позволит недобросовестным трейдерам покупать большие объемы топлива и создавать риски ажиотажного спроса.
ФАС возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны, сообщил ранее глава ФАС Максим Шаскольский. Отмечается, что службой организован мониторинг цен на АЗС во всех регионах. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые могут влиять на повышение цены.
Федеральная антимонопольная служба также инициировала возбуждение дел в отношении дочерних компаний «ЛУКОЙЛА» в российских регионах из-за необоснованных наценок на бензин на автозаправочных станциях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru