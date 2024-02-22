ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже

Новая схема не позволит недобросовестным трейдерам покупать большие объемы топлива и создавать риски ажиотажного спроса.

ФАС возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны, сообщил ранее глава ФАС Максим Шаскольский. Отмечается, что службой организован мониторинг цен на АЗС во всех регионах. Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые могут влиять на повышение цены.

Федеральная антимонопольная служба также инициировала возбуждение дел в отношении дочерних компаний «ЛУКОЙЛА» в российских регионах из-за необоснованных наценок на бензин на автозаправочных станциях, передает «Радиоточка НСН».

