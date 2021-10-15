ФАС предложила удваивать штрафы для компаний за невыполнение предписаний
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложили внести поправки в законодательство, предусматривающие удвоение размера штрафа в случае более чем двукратного невыполнения соответствующих предписаний, передают «Известия».
Отмечается, что речь идет именно о повторном невыполнении требований, так как за однократное неисполнение ответственность в законодательстве уже предусмотрена.
Также сообщается, что мера затронет крупные компании различных отраслей, потому что случаи повторных невыполнений не системны.
Ранее ФАС зафиксировала снижение предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в столице на 3,7%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Эксперт предупредил россиян о схеме мошенничества во время переписи населения
- Проценко призвал врачей усилить информработу по COVID-19 из-за роста заболеваемости
- ФАС предложила удваивать штрафы для компаний за невыполнение предписаний
- Матвиенко оценила возможность введения общефедерального локдауна
- Минздрав выпустил 13-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса
- Британскую королевскую семью пригласили в Крым
- В МИД заявили о возможных поставках российских вакцин в Таиланд
- Картина Бэнкси продана за 25 млн долларов
- СМИ сообщили об обысках в новосибирском Институте лазерной физики
- Россия и Белоруссия объединят таможенное законодательство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru