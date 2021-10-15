ФАС предложила удваивать штрафы для компаний за невыполнение предписаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложили внести поправки в законодательство, предусматривающие удвоение размера штрафа в случае более чем двукратного невыполнения соответствующих предписаний, передают «Известия».

Отмечается, что речь идет именно о повторном невыполнении требований, так как за однократное неисполнение ответственность в законодательстве уже предусмотрена.

Также сообщается, что мера затронет крупные компании различных отраслей, потому что случаи повторных невыполнений не системны.

Ранее ФАС зафиксировала снижение предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в столице на 3,7%.

