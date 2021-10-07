В ФАС заявили о снижении надбавок к ценам на лекарства в Москве
7 октября 202112:19
Федеральная антимонопольная служба зафиксировала снижение предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в столице на 3,7%. Об этом говорится в сообщении службы, передает ТАСС.
Ранее ФАС согласовала предельную отпускную цену лекарства от COVID-19 «Ковидолек» на уровне 2916 рублей.
В сообщении отмечается, что данный препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, цена согласована за упаковку 40 таблеток по 200 мг.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru