В ФАС заявили о снижении надбавок к ценам на лекарства в Москве

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала снижение предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в столице на 3,7%. Об этом говорится в сообщении службы, передает ТАСС.

Ранее ФАС согласовала предельную отпускную цену лекарства от COVID-19 «Ковидолек» на уровне 2916 рублей.

В сообщении отмечается, что данный препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, цена согласована за упаковку 40 таблеток по 200 мг.

