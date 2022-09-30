ФАС поручила усилить контроль за ценами на обмундирование и снаряжение
Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и т.п. Служба проводит эту работу для защиты граждан от необоснованного роста стоимости указанной продукции», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ФАС.
Ранее стало известно, что в России на 10–20% выросли цены на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары, необходимые мобилизованным, пишут Известия. ФАС начала проверку после жалоб на рост цен на обмундирование, снаряжение и лекарственные препараты и пообещала принять меры в случае выявления необоснованного завышения стоимости этих товаров.
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