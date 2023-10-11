ФАС открыло дело против «Уральской стали» из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба объявила об открытии дела в отношении акционерного общества «Уральская сталь». Решение принято в связи с подозрением в необоснованном росте цен на продукцию компании - стальную заготовку для железнодорожных цельнокатаных колес.

Предварительно ФАС проанализировала состояние конкуренции, и выяснила, что «Уральская сталь» занимает доминирующее положение на рынке. Установлено, что производитель с конца 2022 года увеличил цены на заготовку на 40 с лишим процентов. Пи этом себестоимость продукции изменилась незначительно.

Если ФАС установит вину компании, «Уральской стали» грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее ФАС потребовала от МТС, Мегафона, Билайна и Теле2 отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца.

