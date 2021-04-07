ФАС объяснила подорожание бензина сильными холодами
Рекордные морозы могли вызвать резкое подорожание топлива в России. Об этом пишут Известия, ссылаясь на письмо Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
По данным ведомства, с января оптовые цены на бензин выросли на 8,5%. Помимо холодов, ФАС назвала причинами подорожания рост экспортных цен на топливо, сезонное повышение спроса на него, снижение предложения нефтепродуктов на бирже, рост мировых цен и высокую волатильность стоимости топлива из-за пандемии.
Представители бизнеса не согласны с мнением службы и считают, что рост цен на бензин связан с несовершенством акцизной политики, отмечает РЕН ТВ. Акцизы на нефтепродукты с начала года выросли на 4%, при этом власти снизили коэффициент для расчета экспортной пошлины.
Для стабилизации ситуации на рынке топлива ФАС рекомендовала нефтегазовым компаниям повысить объемы производства и реализации топлива на российском рынке. Кроме того, ведомство поручило территориальным управлениям усилить контроль за уровнем цен.
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