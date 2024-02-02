ФАС: Наценка крупных сетей на наиболее доступные товары снизилась до 5%
Наценка крупнейших федеральных торговых сетей на наиболее доступные товары снизилась до 5%, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, передает РИА Новости.
Отмечается, что сегодня удалось снизить средний уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей во всех 25 категориях социально значимых продуктов питания на 17%.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях из-за повышения цен на продукцию, сообщили в ведомстве.
По данным антимонопольщиков, в октябре 2023 года кемеровские предприятия «Яшкинская птицефабрика» и «Птицефабрика Инская» допустили рост цен на куриные яйца от 31 до 40% в сравнении с показателями сентября. Аналогичное нарушение ведомство выявило и в Воронежской области, где компании «Птицефабрика Бобровская», «ППХ «Заброденское», «Ряба» «Птицефабрика Третьяковская» в октябре подняли цену от 16 до 37%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru