ФАС: Наценка крупных сетей на наиболее доступные товары снизилась до 5%

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях из-за повышения цен на продукцию, сообщили в ведомстве.

По данным антимонопольщиков, в октябре 2023 года кемеровские предприятия «Яшкинская птицефабрика» и «Птицефабрика Инская» допустили рост цен на куриные яйца от 31 до 40% в сравнении с показателями сентября. Аналогичное нарушение ведомство выявило и в Воронежской области, где компании «Птицефабрика Бобровская», «ППХ «Заброденское», «Ряба» «Птицефабрика Третьяковская» в октябре подняли цену от 16 до 37%, передает «Радиоточка НСН».

