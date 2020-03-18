ФАС начала получать жалобы россиян на подорожание продуктов

Федеральная антимонопльная служба начала получать сообщения о росте цен на гречку, сахар, муку, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФАС.

Между тем, накануне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что продуктов в России достаточно, и ими «забиты распределительные центры». В ведомстве отметили, что запасы по социально значимым категориям товаров сформированы в среднем на восемь недель и дефицита не будет.