ФАС начала получать жалобы россиян на подорожание продуктов
Федеральная антимонопльная служба начала получать сообщения о росте цен на гречку, сахар, муку, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФАС.
Между тем, накануне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что продуктов в России достаточно, и ими «забиты распределительные центры». В ведомстве отметили, что запасы по социально значимым категориям товаров сформированы в среднем на восемь недель и дефицита не будет.
Ранее НСН писала, что жителям России не стоит тратить деньги на закупки продуктов впрок, чтобы потом не выбрасывать их. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Глава государства отметил, что ситуация с поставками и снабжением надежная.
Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что сейчас наши соотечественники закупают очень много продуктов. Однако на самом деле проблем никаких нет, а ситуация с поставками стабильная. По словам главы кабмина, это онлайн-информация, а не «какие-то статистические расчёты», подчёркивает РИА ФАН.
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