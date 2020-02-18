ФАС хочет распределять квоты на вылов рыбы через электронные аукционы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снова рассматривает возможность замены традиционного распределения квот на вылов рыбы в российских акваториях электронными аукционами. Об этом стало известно «Интерфаксу» от источников.

Инициатива разрабатывается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О Национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 годы», пишет «Газета.ру».

По данным Росрыболовства, это предложение ФАС сейчас находится в стадии обсуждения.

Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева назвала проблему доставки рыбы до потребителя одной из важнейших задач, которые требуют немедленного решения.

