ФАС хочет распределять квоты на вылов рыбы через электронные аукционы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снова рассматривает возможность замены традиционного распределения квот на вылов рыбы в российских акваториях электронными аукционами. Об этом стало известно «Интерфаксу» от источников.
Инициатива разрабатывается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О Национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 годы», пишет «Газета.ру».
По данным Росрыболовства, это предложение ФАС сейчас находится в стадии обсуждения.
Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева назвала проблему доставки рыбы до потребителя одной из важнейших задач, которые требуют немедленного решения.
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