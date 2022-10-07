Евросоюз заполнил газовые хранилища более чем на 90 процентов

Газовые хранилища Евросоюза заполнены более чем на 90%, передает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Отмечается, что на данный момент продолжается закачка газа в подземные хранилища, прирост за день, по последним данным, составил 0,24 процентных пункта.

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Сообщается также, что сейчас речь идет о 97,39 миллиарда кубометров газа.

Страны Европы вполне смогут пережить предстоящий зимний сезон без серьёзных проблем в энергетической сфере, поскольку сумели запастись достаточным количеством природного газа. Такой благоприятный прогноз ранее дал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол, передает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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