Евросоюз ввёл санкции против 79 российских танкеров

По его словам, ограничения в отношении судов были введены в рамках принятых Евросоюзом 15 пакетов санкций против России.

«В основном это танкеры для перевозки нефти и метана», - заключил Ламмерт.

Ранее США ввели санкции против энергетического сектора России, под ограничения попали порядка 180 танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».