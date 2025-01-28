Евросоюз ввёл санкции против 79 российских танкеров

Под антироссийскими санкциями Евросоюза в настоящее время находятся уже 79 танкеров. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

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По его словам, ограничения в отношении судов были введены в рамках принятых Евросоюзом 15 пакетов санкций против России.

«В основном это танкеры для перевозки нефти и метана», - заключил Ламмерт.

Ранее США ввели санкции против энергетического сектора России, под ограничения попали порядка 180 танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
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