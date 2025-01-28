Евросоюз ввёл санкции против 79 российских танкеров
28 января 202515:58
Под антироссийскими санкциями Евросоюза в настоящее время находятся уже 79 танкеров. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
По его словам, ограничения в отношении судов были введены в рамках принятых Евросоюзом 15 пакетов санкций против России.
«В основном это танкеры для перевозки нефти и метана», - заключил Ламмерт.
Ранее США ввели санкции против энергетического сектора России, под ограничения попали порядка 180 танкеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru