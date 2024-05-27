Евросоюз в марте нарастил закупки железа, стали и алюминия из России
Европейский союз в марте нарастил закупки российского металла — алюминия, стали и железа, передает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.
В марте импорт стали и железа из России вырос в 1,7 раза по сравнению с показателями февраля. Мартовский показатель в 328 миллионов евро стал максимальным с мая 2023 года. Таким образом, Россия стала вторым основным поставщиком этих двух металлов в Евросоюз.
Топ европейских покупателей российских железа и стали возглавили Бельгия (+3,5 раза) и Италия (+25%). В пятерку лидеров также попали Дания (35,1 миллиона евро), Чехия (23 миллиона евро) и Нидерланды (20 миллионов евро).
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым заявил, что Москва готова увеличить объемы экспорта газа в страну, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru