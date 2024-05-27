Евросоюз в марте нарастил закупки железа, стали и алюминия из России

В марте импорт стали и железа из России вырос в 1,7 раза по сравнению с показателями февраля. Мартовский показатель в 328 миллионов евро стал максимальным с мая 2023 года. Таким образом, Россия стала вторым основным поставщиком этих двух металлов в Евросоюз.

Топ европейских покупателей российских железа и стали возглавили Бельгия (+3,5 раза) и Италия (+25%). В пятерку лидеров также попали Дания (35,1 миллиона евро), Чехия (23 миллиона евро) и Нидерланды (20 миллионов евро).

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым заявил, что Москва готова увеличить объемы экспорта газа в страну, передает «Радиоточка НСН».

