Евросоюз в июне нарастил поставки виски в Россию до максимума с марта 2023 года
В июне 2024 года Евросоюз нарастил поставки виски в Россию до двух тысяч тонн, что стало максимальным уровнем с марта 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Уточняется, что в первый месяц лета Евросоюз поставил в Россию виски на 23,3 миллиона евро, что в денежном выражении в полтора раза больше к уровню мая 2024 года.
Поставки шотландского виски составили 14,2 миллиона евро, еще 1,2 миллиона евро - поставки бурбона, остальной объем пришелся на прочие сорта виски. Ключевым поставщиком стала Латвия, в июне страна нарастила экспорт на 14%, до 13,3 миллиона евро.
Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин пояснил «Радиоточке НСН», что виски из зарубежных стран завозят в Россию через Латвию в обход санкций. Основными поставщиками остается Ирландия, Шотландия, США, Япония и Китай, при этом 70% приходятся на алкоголь отечественного розлива.
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