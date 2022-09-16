«Растоптали принципы»: Сенатор Долгов заявил о бандитизме ЕС в отношении «Роснефти»

В пятницу, 16 сентября, Министерство по делам экономики и защиты климата Германии сообщило, что правительство страны передало под управление Федерального сетевого агентства дочерние немецкие компании «Роснефти». Отмечается, что это сделано в свете угрозы безопасности энергоснабжению. По мнению Долгова, о соблюдении международного права Евросоюзом по отношению к российским гражданам и организациям говорить не приходится.

«С точки зрения международного законодательства трудно оценивать шаги, предпринимаемые в отношении России коллективным Западом, в том числе, Евросоюзом. В отличие от Запада, мы никогда не отбирали чужую собственность и не занимались бандитизмом. Правительство Германии в очередной раз расписалось, во-первых, в своей полной несостоятельности зависимости от принимаемых в Вашингтоне решений, во-вторых, в том, что для властей ЕС в целом и Германии частности слова «частная собственность» — пустой звук. Понятно, что надо стараться использовать те арбитражные судебные международные механизмы, которые пока что есть, прорабатывать существующие правовые пути, механизмы оспаривания таких решений, восстановление статус-кво. Однако шансы на успех мне оценить трудно», — сказал Долгов.

По мнению собеседника НСН, подобные шаги со стороны Запада добивают и без того натянутые отношения с Евросоюзом.

«Наши взаимоотношения, в частности, с Германией, находятся в глубоком кризисе, правда, не по нашей вине. Связано это с тем, что Германия активно снабжает оружием и помогает нацистскому режиму в Киеве. На этом фоне некоторые политики западные решили дополнительно поживиться за счёт России нашей собственностью или теми авуарами, которые так или иначе принадлежат России или российским компаниям, отечественному бизнесу. Ещё раз подчеркну, что это абсолютно противозаконные действия, противоречащие всем устоям и основам западной экономики, западного сообщества. От принципов, на которых основан Евросоюз, больше ничего не осталось, он их растоптал. Евросоюз умер как некая ценностная общность, основанная на определённых принципах и ценностях», — отметил сенатор.

Ранее аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Европа не решится на нарушение контракта из-за страха остаться без российских поставок.

