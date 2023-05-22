Евросоюз сократил поставки автомобилей в Россию на 80%

По его словам, экспорт автомобилей из Европы в Россию упал на 80%. При этом поставки в страны Центральной Азии выросли на 300%.

Боррель объяснил резко возросший экспорт в соседние с Россией страны высоким спросом. Он признал, что эти автомобили могут поступать в РФ.

По данным журнала «За рулем», одной из самых популярных зарубежных марок для параллельного импорта стала Suzuki Alivio, передает «Радиоточка НСН».

