Евросоюз разрешил разморозить часть зависших из-за санкций переводов из РФ

Евросоюз разрешил разблокировать денежные переводы из России в ЕС, которые заморозили из-за участия в цепочке транзакций, находящихся под санкциями банков. Об этом сообщило РБК со ссылкой на официальный журнал ЕС.

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Отмечается, что в соответствии с внесенными в регламент ЕС изменениями страны получили право на условиях, которые сочтут нужными, разблокировать зависший платеж, если он был заморожен из-за наличия в цепочке финансовых посредников банка под санкциями.

Согласно данным, нововведения не будут распространяться на средства, находящиеся в европейских депозитариях ценных бумаг. По этой причине разработанный механизм не решит проблему размораживания активов на счетах Euroclear, добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейский союз не собирается передавать России доходы от ее блокированных суверенных активов даже после завершения действия санкционных мер. Это следует из постановления Совета ЕС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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