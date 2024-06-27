Евросоюз разрешил разморозить часть зависших из-за санкций переводов из РФ
Евросоюз разрешил разблокировать денежные переводы из России в ЕС, которые заморозили из-за участия в цепочке транзакций, находящихся под санкциями банков. Об этом сообщило РБК со ссылкой на официальный журнал ЕС.
Отмечается, что в соответствии с внесенными в регламент ЕС изменениями страны получили право на условиях, которые сочтут нужными, разблокировать зависший платеж, если он был заморожен из-за наличия в цепочке финансовых посредников банка под санкциями.
Согласно данным, нововведения не будут распространяться на средства, находящиеся в европейских депозитариях ценных бумаг. По этой причине разработанный механизм не решит проблему размораживания активов на счетах Euroclear, добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что Европейский союз не собирается передавать России доходы от ее блокированных суверенных активов даже после завершения действия санкционных мер. Это следует из постановления Совета ЕС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru