Евросоюз разрешил разморозить часть зависших из-за санкций переводов из РФ

Отмечается, что в соответствии с внесенными в регламент ЕС изменениями страны получили право на условиях, которые сочтут нужными, разблокировать зависший платеж, если он был заморожен из-за наличия в цепочке финансовых посредников банка под санкциями.

Согласно данным, нововведения не будут распространяться на средства, находящиеся в европейских депозитариях ценных бумаг. По этой причине разработанный механизм не решит проблему размораживания активов на счетах Euroclear, добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейский союз не собирается передавать России доходы от ее блокированных суверенных активов даже после завершения действия санкционных мер. Это следует из постановления Совета ЕС, передает «Радиоточка НСН».

