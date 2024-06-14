Коммерческие банки Киргизии восстановили работу с системами переводов из РФ
14 июня 202414:52
Работа систем денежных переводов из России восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба «РСК-Банк», который является одним из крупнейших в Киргизии.
В сообщении уточняется, что речь идёт о системах Astrasend, «Юнистрим», Contact и «Золотая корона».
Также о возобновлении операций по денежным переводам в рублях заявили и в других банках республики.
Ранее в МВД РФ предложили разрешить следователям приостанавливать денежные переводы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru