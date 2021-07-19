ЕС начал разбирательство с Россией в ВТО по ограничениям на поставки для госкомпаний
Евросоюз запросил консультации с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно мер, ограничивающих иностранных поставщиков государственных компаний. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
«ЕС запрашивает консультации с Россией во Всемирной торговой организации относительно некоторых российских мер, которые ограничивают или препятствуют продаже компаниями ЕС товаров и услуг российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях», — цитирует сообщение ТАСС.
Как отметили в ЕК, подобная практика противоречит требованиям ВТО о недопущении «дискриминации в отношении иностранных компаний в этой области».
В свою очередь, Минэкономразвития России заявило о готовности провести консультации с ЕС и продемонстрировать, что отечественные правила госзакупок соответствуют нормам ВТО.
«Надеемся, что по итогам [консультаций] сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам Всемирной торговой организации», — подчеркнула директор департамента торговых переговоров министерства Екатерина Майорова.
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