Евросоюз одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине
Евросоюз одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в социальной сети Х.
По его словам, речь идет о заблокированных активах ЦБ РФ, 90% доходов в этом году пойдут на поддержку ВСУ.
Отмечается, что сумма только в этом году оценивается в три миллиарда евро.
Российские активы также станут ключевой темой переговоров министров финансов стран «Большой семёрки» (G7), заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. По её словам, на саммите, который пройдёт 23-25 мая в итальянском городе Стреса, будут искать пути использования заблокированных активов РФ в интересах Украины.
При этом евродепутат от Франции Жильбер Коллар заявил, что изъятие российских замороженных активов и их использование для поддержи Украины будет иметь серьёзные негативные последствия для Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru