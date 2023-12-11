Аналитик спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ до 16-17%

На заседании 15 декабря Центральный банк России вновь повысит ключевую ставку, считает управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков.

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Аналитик полагает, что регулятор повысит ключевую ставку до 16 или 17%. Он указал на рост инфляции выше границы ожидаемого ЦБ диапазона.

«Уровень инфляционных ожиданий населения тоже остается высоким», - сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Еще одним аргументом в пользу повышения ключевой ставки Рясков назвал рост корпоративного и ипотечного кредитования. Смягчение денежно-кредитной политики он ожидает лишь во второй половине 2024 года.

Центробанк 27 октября повысил ключевую ставку до 15% годовых. Регулятор допустил дальнейшее ужесточение, если инфляция продолжит расти, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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