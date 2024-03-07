Европейский центробанк сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил без изменений три ключевые процентные ставки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В сообщении говорится, что базовая процентная ставка по-прежнему составляет 4,5% годовых, ставка по депозитам - 4%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 4,75%.

Отмечается, что с января 2024 года инфляция ещё больше снизилась, а в последних прогнозах «была пересмотрена в сторону понижения».

«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%», - говорится в заявлении.

Ранее Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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