ФРС США оставила процентную ставку на уровне 5,25-5,5%
Выполняющая функции центрального банка Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую учетную ставку на уровне 5,25-5,5%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
В ФРС усомнились в целесообразности снижения ставки до начала устойчивого движения инфляции к уровню 2%. Регулятор будет учитывать ситуацию на рынке труда и инфляционные ожидания, а также события на мировой арене.
Глава ФРС Джером Пауэлл констатировал, что инфляция в США остается на высоком уровне. Конкретных сроков начала снижения ключевой ставки он не озвучил.
Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил учетную ставку на уровне 4,5%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru