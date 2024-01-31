ФРС США оставила процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

В ФРС усомнились в целесообразности снижения ставки до начала устойчивого движения инфляции к уровню 2%. Регулятор будет учитывать ситуацию на рынке труда и инфляционные ожидания, а также события на мировой арене.

Глава ФРС Джером Пауэлл констатировал, что инфляция в США остается на высоком уровне. Конкретных сроков начала снижения ключевой ставки он не озвучил.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил учетную ставку на уровне 4,5%, напоминает «Радиоточка НСН».

