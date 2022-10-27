Европейский Центробанк повысил базовую процентную ставку до 2%

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) объявил о повышении трёх ключевых процентных ставок на 75 базисных пунктов, сообщает пресс-служба регулятора.

ФРС повысила ставку до до 3-3,25% годовых

Согласно принятому решению, базовая процентная ставка ЕЦБ выросла до 2%, ставка по депозитам равна 1,5%, по краткосрочным кредитам - 2,25%.

В сообщении отмечается, что регулятор «ожидает дальнейшего повышения процентных ставок», с целью «обеспечить своевременное возвращение инфляции к её целевому уровню в 2%».

Ранее Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% , сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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