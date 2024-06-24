Европейский союз ввел санкции против 28 фирм из КНР и Турции

Евросоюз ввел санкции против 19 компаний из КНР и девяти фирм из Турции за то, что компании помогают Москве в обходе санкций, пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя регионального содружества.

Уточняется, что санкции также затронули одну компанию из Казахстана и одну компанию из Индии. О каких фирмах идет речь, не уточняется.