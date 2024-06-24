Европейский союз ввел санкции против 28 фирм из КНР и Турции
Евросоюз ввел санкции против 19 компаний из КНР и девяти фирм из Турции за то, что компании помогают Москве в обходе санкций, пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя регионального содружества.
Уточняется, что санкции также затронули одну компанию из Казахстана и одну компанию из Индии. О каких фирмах идет речь, не уточняется.
Евросоюз 24 июня принял новый, 14-й пакет санкций в отношении России. В частности, сообщество ограничит транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. При этом ЕС продолжит закупать СПГ из РФ, но запретит реэкспорт топлива.
Также очередной пакет санкций запрещает инвестиции и предоставление товаров, технологий, услуг для завершения СПГ-проектов. Рестрикции предусматривают и запрет импорта гелия из РФ, экспорт в страну марганцевых руд, редкоземельных элементов, некоторых видов пластика, электронных компонентов, передает «Радиоточка НСН».
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