Европе предрекли рост стоимости газа из-за удара ВСУ по станции «Суджа»

Последствием удара ВСУ по станции «Суджа» в Курской области станет рост цент на газ в Европе. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Он указал, что газ нужен Европе для заполнения подземных хранилищ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. И в случае отсутствия дополнительных поставок из России придётся конкурировать за СПГ.

«Соответственно, цена должна быть повышена, чтобы газ пришел именно в Европу, а не остался в Азии. То есть нужно цены задирать», — заключил эксперт.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что украинские войска нанесли прицельный удар по газораспределительной станции «Суджа», в результате объект был сильно повреждён, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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