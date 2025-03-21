Европе предрекли рост стоимости газа из-за удара ВСУ по станции «Суджа»

Он указал, что газ нужен Европе для заполнения подземных хранилищ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. И в случае отсутствия дополнительных поставок из России придётся конкурировать за СПГ.

«Соответственно, цена должна быть повышена, чтобы газ пришел именно в Европу, а не остался в Азии. То есть нужно цены задирать», — заключил эксперт.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что украинские войска нанесли прицельный удар по газораспределительной станции «Суджа», в результате объект был сильно повреждён, сообщает RT.

