Страны Европы в 2024 году увеличили импорт газа из России на 13,4%

Европа (государства ЕС, а также ряд балканских стран и Молдавия) в прошлом году увеличили импорт трубопроводного газа из России на 13,4%, до 32,75 млрд кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Газ шел из РФ в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока». Первый проходит по территориям Сербии и Болгарии. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Молдавия (Приднестровье) и Словакия. Из Словакии он шел дальше в Австрию и частично направлялся в Чехию и Италию.

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Отмечается, что поставки газа по турецкому коридору в прошлом году увеличились на 22,3%, до 16,7 млрд кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 млрд. При этом поставки в Европу по «Турецкому потоку» впервые оказались больше, чем транзитом по территории Украины.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам заявил, что «Газпром» в отсутствие транзита через Украину обещал поставить Словакии газ «другим способом», передает «Радиоточка НСН».

