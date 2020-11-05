Еврокомиссия: Зоне евро грозит госдолг более 100% суммарного ВВП

Пандемия коронавируса стала причиной огромного госдолга зоны евро. В осеннем прогнозе Еврокомиссии говорится, что впервые в истории этот показатель превысит более 100% суммарного ВВП сообщества.

Прогноз по спаду ВВП в зоне евро на 2020 год Еврокомиссия улучшила до 7,8%, однако ухудшила на 2021-й - до 4,2%. Из-за пандемии сокращение ВВП 27 стран Евросоюза в текущем году составит 7,4%, а его рост ожидается в 2021 году на уровне 4,1%.

Также из-за коронавируса Еврокомиссия прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году до 3,8%, а ожидания восстановления в 2021 году снижены до 4,7%.

