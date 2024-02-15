Еврокомиссия: Восстановление Украины обойдется в €452,8 млрд

Более €452 млрд потребуется на восстановление Украины после конфликта с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Орган исполнительной власти провел совместную оперативную оценку ущерба и потребностей, ее обнародовали правительство Украины, Группа Всемирного банка и ООН.

«По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит $486 млрд (€452,8 млрд)», — указано в заявлении.

При этом годом ранее восстановление Украины оценивали в $411 млрд (€383 млрд).

Ранее Совет ЕС одобрил постановление, разрешающее использовать в будущем прибыль от замороженных российских активов для оказания помощи Киеву, пишет RT.

