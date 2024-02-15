Еврокомиссия: Восстановление Украины обойдется в €452,8 млрд
Более €452 млрд потребуется на восстановление Украины после конфликта с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
Орган исполнительной власти провел совместную оперативную оценку ущерба и потребностей, ее обнародовали правительство Украины, Группа Всемирного банка и ООН.
«По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит $486 млрд (€452,8 млрд)», — указано в заявлении.
При этом годом ранее восстановление Украины оценивали в $411 млрд (€383 млрд).
Ранее Совет ЕС одобрил постановление, разрешающее использовать в будущем прибыль от замороженных российских активов для оказания помощи Киеву, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru