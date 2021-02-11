Еврокомиссия улучшила прогноз роста мировой экономики в 2021 году

Еврокомиссия (ЕК) повысила ожидания восстановления мировой экономики в 2021 году до 5,2% - по сравнению с 4,7% в осеннем прогнозе. Эти данные содержаться в представленном зимнем экономическом прогнозе ЕК. Кроме того, эксперты улучшили оценку по спаду в 2020 году из-за пандемии до 3,4%, вместо ожидавшихся осенью 3,8%.

Также отмечается, что средний уровень цен на нефть составит в текущем году составит $54,2 за баррель, а в 2022 году - $51,9. ЕК подчеркивает, что прогноз составлен с учетом сокращения добычи со стороны ОПЕК+ и не входящих в картель государств и возобновления роста спроса на нефть в конце 2020 года.

Взлёт на «хайпе». Эксперт предупредил об опасности растущего биткоина

А ранее в феврале Bloomberg сообщил, что экономика России пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии COVID-19 в прошлом году. Причиной этому стало решение кабмина РФ не вводить локдаун в стране во второй половине 2020 года, отмечает агентство.

В прошлом году ВВП России сократился на 3,1%, что существенно меньше, чем ожидали экономисты. Как отмечает Bloomberg, в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост в 3%.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПандемияДеньгиЭкономикаЕврокомиссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры