Еврокомиссия улучшила прогноз роста мировой экономики в 2021 году
Еврокомиссия (ЕК) повысила ожидания восстановления мировой экономики в 2021 году до 5,2% - по сравнению с 4,7% в осеннем прогнозе. Эти данные содержаться в представленном зимнем экономическом прогнозе ЕК. Кроме того, эксперты улучшили оценку по спаду в 2020 году из-за пандемии до 3,4%, вместо ожидавшихся осенью 3,8%.
Также отмечается, что средний уровень цен на нефть составит в текущем году составит $54,2 за баррель, а в 2022 году - $51,9. ЕК подчеркивает, что прогноз составлен с учетом сокращения добычи со стороны ОПЕК+ и не входящих в картель государств и возобновления роста спроса на нефть в конце 2020 года.
А ранее в феврале Bloomberg сообщил, что экономика России пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии COVID-19 в прошлом году. Причиной этому стало решение кабмина РФ не вводить локдаун в стране во второй половине 2020 года, отмечает агентство.
В прошлом году ВВП России сократился на 3,1%, что существенно меньше, чем ожидали экономисты. Как отмечает Bloomberg, в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост в 3%.
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