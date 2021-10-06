Еврокомиссия: Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет

Еврокомиссия назвала причиной энергетического кризиса в Европе неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за последние 25 лет. Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

По его словам, это влияет на рекордные цены на газ в Европе.

Тиммерманс отметил, что на ситуацию повлияла система торговли квотами на выбросы парниковых газов, но в незначительной мере.

Также он подчеркнул, что энергетический кризис не заставит ЕС отказаться от климатических задач.

Ряд европейских стран на фоне рекордных цен на газ, «пробивших» накануне исторические $1600 за тысячу кубометров, вновь инициируют проведение расследования о причинах надвигающегося кризиса.

Соответствующее совместное заявление подписали Греция, Франция, Испания, Чехия и Румыния.

