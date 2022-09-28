Еврокомиссия официально предложила ограничить цены на нефть РФ

Европейская комиссия официально предложила ввести потолок цен на нефть из России. Такая мера содержится в новом пакете санкционных мер против Москвы, представленном главой исполнительного органа ЕС Урсулой фон дер Ляйен.

Предлагается, в частности, ввести запрет на поставки российских продуктов питания в общей сложности на 7 миллиардов евро, расширить список запрещенных для экспорта в Россию товаров в сфере авиации, компонентов электроники и химических веществ.

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Глава Еврокомиссии предупредила, что лица, которые попытаются обойти антироссийские санкции, также будут подвернуты рестрикциям ЕС. Кроме того, ЕК планирует запретить гражданам государств, входящих в сообщество, состоять в органах управления любых государственных компаний РФ.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент РФ Владимир Путин ранее пригрозил Западу прекращением поставок энергоносителей в случае введения «потолка цен».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныСанкцииНефть
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