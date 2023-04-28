Еврокомиссия договорилась о снятии запрета на поставки продукции с Украины
Европейская комиссия (ЕК) провела переговоры по импорту украинской сельскохозяйственной продукции, сообщают СМИ.
ЕК договорилась с пятью странами ЕС о снятии запрета на поставки продукции с Украины. Местным фермерам пообещали помощь в размере 100 миллионов евро.
Накануне сообщалось, что власти Польши намерены ограничить импорт украинских фруктов. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс.
Запрет на импорт ряда продуктов с Украины 24 апреля ввела Болгария. Министр сельского хозяйства республики Явор Гачев объяснил решение стремлением поддержать местных фермеров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru