Еврокомиссия договорилась о снятии запрета на поставки продукции с Украины

ЕК договорилась с пятью странами ЕС о снятии запрета на поставки продукции с Украины. Местным фермерам пообещали помощь в размере 100 миллионов евро.

Накануне сообщалось, что власти Польши намерены ограничить импорт украинских фруктов. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс.

Запрет на импорт ряда продуктов с Украины 24 апреля ввела Болгария. Министр сельского хозяйства республики Явор Гачев объяснил решение стремлением поддержать местных фермеров, передает «Радиоточка НСН».

