Евро впервые с августа опустился ниже 86 рублей

Курс рубля перешел к росту в отношении доллара, а также усилил свои позиции к евро. Последний опустился в ходе торгов на Московской бирже ниже 86 рублей.

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Курс доллара снижался утром в пятницу на 8 копеек, до 72,24 рубля, курс евро - на 17 копеек, до 85,95 рубля. Это минимальное значение с августа 2020 года.

Финансовый аналитик Эдуард Матвеев дал советы по инвестированию летом, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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