Евро впервые с августа опустился ниже 86 рублей
18 июня 202110:27
Курс рубля перешел к росту в отношении доллара, а также усилил свои позиции к евро. Последний опустился в ходе торгов на Московской бирже ниже 86 рублей.
Курс доллара снижался утром в пятницу на 8 копеек, до 72,24 рубля, курс евро - на 17 копеек, до 85,95 рубля. Это минимальное значение с августа 2020 года.
Финансовый аналитик Эдуард Матвеев дал советы по инвестированию летом, передает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru