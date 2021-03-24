Евро поднялся выше 91 рубля впервые с февраля

По данным на 07:51 по московскому времени, стоимость европейской валюты выросла на 0,63% и составляет 91,04 рубля. Несколькими минутами ранее курс евро достигал 91,15 рубля.

Кроме того, по данным Мосбиржи, цена доллара выросла на 0,65%, составив 76,89 рубля.

Накануне курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с начала марта, напоминают Известия. Американская валюта впервые с 4 февраля превысила отметку в 76 рублей, отмечает Газета.ру.

