Евро поднялся выше 91 рубля впервые с февраля

Курс евро в ходе торгов превысил отметку в 91 рубль впервые с 25 февраля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро снова стоит выше 90 рублей

По данным на 07:51 по московскому времени, стоимость европейской валюты выросла на 0,63% и составляет 91,04 рубля. Несколькими минутами ранее курс евро достигал 91,15 рубля.

Кроме того, по данным Мосбиржи, цена доллара выросла на 0,65%, составив 76,89 рубля.

Накануне курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с начала марта, напоминают Известия. Американская валюта впервые с 4 февраля превысила отметку в 76 рублей, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: pexels.com
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