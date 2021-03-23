Евро снова стоит выше 90 рублей
23 марта 202114:32
Курс евро превысил 90 рублей за доллар впервые с 1 марта, следует из данных торгов на сайте ММВБ.
Сейчас за евро дают 90,25 рубля, за доллар – почти 75,95 рубля.
Как говорится в материалах на сайте агентства Bloomberg, стоимость барреля нефти сорта Brent, из цены которой рассчитывается стоимость российской нефти, упала на 4% - до 61,97 доллара.
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23 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru