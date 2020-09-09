Евро и доллар дешевеют к рублю
Рубль укрепляется по отношению к основным валютам на утренних торгах в среду, 9 сентября.
По данным на 11:24 мск, доллар потерял около 25 копеек к уровню предыдущего закрытия и торговался у отметки в 76,02 рубля. Евро подешевел на 37 копеек и достиг 89,5 рубля.
В понедельник евро впервые с февраля 2016 года пробил отметку в 90 рублей, а доллар поднялся выше 76 рублей. Несмотря на такую динамику, некоторые эксперты считают, что обе валюты будут нестабильными в ближайшие месяцы, и называют лучшей валюты для хранения сбережений швейцарский франк.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН предположил, что непрофессионалам с небольшим количеством рублей всё же следует довериться доллару.
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