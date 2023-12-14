Путин: Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год
Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что продление обычно происходит в конце года после консультаций с «Аэрофлотом», а также другими компаниями и Минтрансом.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин призвал создать программу по развитию малого и среднего бизнеса в регионах
- Путин назвал виртуального «студента из Санкт-Петербурга» своим первым двойником
- Нарышкин: ЦРУ обсуждает создание за рубежом виртуальной «Российской республики»
- Путин: Прекращение членства Армении в СНГ и ОДКБ не в ее интересах
- Путин заявил, что блогосфера в России максимально демократизирована
- Рок-певицу Патти Смит госпитализировали во время тура по Италии
- «Это много!»: Путин оценил рост цен на российские автомобили в 40%
- Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи на 80 млн евро
- Путин: Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год
- В Госдуме пообещали уравнять права бойцов ЧВК с военными Минобороны РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru