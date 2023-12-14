Путин: Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год

Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

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Он отметил, что продление обычно происходит в конце года после консультаций с «Аэрофлотом», а также другими компаниями и Минтрансом.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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