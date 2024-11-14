«Это глупости!»: Депутат Аксаков опроверг возможную блокировку вкладов россиян
Вклады россиян не будут блокировать для борьбы с инфляцией, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Аксаков, передает «Маяк».
Подобную информацию он назвал ложной, отметив, что глупости такого рода направлены против страны, а «люди у нас доверчивые». Он призвал не верить людям, которые распространяют такие вещи.
Ранее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что банки могут пойти на заморозку вкладов россиян во избежание инфляции.
Рост цен в России вызван не избытком денег у людей, а произволом монополий, поэтому заморозка вкладов бессмысленна, такой сценарий невозможен, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин «Радиоточке НСН».
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